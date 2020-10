Der globale Smartphone-Markt hat nach einer Corona-bedingten Flaute wieder an Fahrt aufgenommen. Samsung hat im dritten Quartal seine Krone zurückerobert, während Apple von Xiaomi auf Platz vier verdrängt wurde. Der weltweite Smartphone-Markt ist in Bewegung und erholt sich nach einem Corona-bedingten Einbruch wieder allmählich. Laut den Marktforschern von Counterpoint, IDC und Canalys musste Huawei seinen im zweiten Quartal eingenommenen ersten Platz an Branchenprimus Samsung zurückgeben. Apple sackte im dritten Quartal - vermutlich wegen seines verlegten iPhone-Starts - derweil weiter ab. Samsung holt...

