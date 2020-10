Das Unternehmen Codesandbox sichert sich 12,7 Millionen US-Dollar in einer Series-A-Runde und will die Mittel in die Erweiterung seiner Plattform für kollaborative Webentwicklung stecken. Kollaborative Webentwicklung ist kein Nischenprodukt für netzaffine Coder mehr, sondern entwickelt sich zum für Investoren attraktiven Geschäftsmodell. Das belegt die jüngste Finanzierungsrunde des Plattform-Entwicklers Codesandbox, an der sich neben den bestehenden Investoren auch namhafte Größen wie Kleiner Perkins, EQT Ventures und Arches Capital sowie Angel-Investoren wie Guillermo Rauch, ...

