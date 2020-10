Die Ölpreise können sich nach neuerlichen herben Verlusten am Donnerstag stabilisieren und halten am Freitag das ermäßigte Niveau von rund 38 Dollar je Barrel Brent. Am vergangenen Freitag standen knapp 42 Dollar je Barrel zu Buchen. Rohöl ist damit im Wochenverlauf um knapp zehn Prozent abgestürzt. Heizöl hat je nach Land und Region um bis zu fünf Prozent nachgegeben. Die Heizölpreise geben auf Tagesbasis ...

