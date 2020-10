Erfurt (ots) - Ab Montag ist das gesellschaftliche Leben in Deutschland wieder stärker eingeschränkt. Damit Kinder und Eltern gut durch diese Zeit kommen, bietet der Kinderkanal von ARD und ZDF auf allen Plattformen Informationen und Einordnung, Shows, Filme und Serien sowie vielfältige Beschäftigungstipps."Die Pandemie-Situation wurde neu bewertet. Das nehmen wir zum Anlass, unsere Plattform-Angebote an die vor allem für Kinder veränderte Situation anzupassen. Sind Schule und Kita noch verlässliche Größen, wird sich die Freizeit der Kinder und Familien ändern. Mit dem Hashtag ZeitFür machen wir genau die Angebote kenntlich, über die Kinder zuhause alleine, mit Geschwistern oder mit der gesamten Familie schöne und positive Momente miteinander erleben können", so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin.ZeitFür markiert in den kommenden Wochen auf allen Ausspielwegen fiktionale und informative Angebote, Spiele, Tipps und Ideen. Auf die ganze Familie warten im November Show-Highlights wie der "KiKA Award" (KiKA/ZDF/ARD,rbb) und dem Junior Eurovision Song Contest (KiKA/NDR/ZDF). Mit einem großen Paket an Filmen und Serien im KiKA-Player bietet KiKA dazu schöne Anlässe, um es sich zuhause gemütlich zu machen.Die Angebote im ÜberblickZeitFür Shows, Serien und Filme bei KiKADer "Tigerenten Club" (SWR) wird ab 31. Oktober am Samstag immer live um 10:45 Uhr bei KiKA zu sehen sein.Mit "1, 2 oder 3: Elton & Friends - Die große Überraschungsshow" (ZDF) feiert KiKA am 6. November um 19:30 Uhr das Moderations-Jubiläum von Elton.Am 7. November um 17:00 Uhr: "Timster: Auf dem Weg zur digitalen Schule" (KiKA/NDR/rbb): So richtig ist die Digitalisierung noch nicht in den Schulen angekommen. Moderator Tim fragt nach, woran das liegt.Am 14. November um 17:00 Uhr: "Timster: Schlau mit Apps und Co" (KiKA/NDR/rbb): Tommi-prämierte Bildungs-Apps werden in Zusammenarbeit mit einer Smart-Schule in Karlsruhe vorgestellt.Mehr Informationen zu den Highlight-Shows "KiKA Award" und Junior Eurovision Song Contest finden Sie in den Pressemappen auf www.kika-presse.de (http://www.kika-presse.de).ZeitFür Filme und Serien im KiKA-PlayerAb sofort stehen Filme wie "CIRCUS NOËL" (MDR), "Blinky Bill - Das Meer der weißen Drachen" (KiKA) oder auch Märchen wie "Schneeweißchen und Rosenrot" (MDR) zum Abruf bereit.Ab 31.10.: Schon 48 Stunden vor der Ausstrahlung bei KiKA gibt es die 2. Staffel von "Find me in Paris" (ZDF) exklusiv im KiKA-Player. Ab dem 28. November folgen die Premierenfolgen der neuen 3. Staffel.Ab 1.11.: "Willkommen in der wundervollen Stadt Windhausen" heißt es in der neuen Animationsserie "Edgar, das Super-Karibu" (NDR), das täglich Superhelden-Abenteuer erlebt.Ab 2.11.: Unter "KiKA.Besser.Wissen." werden aktuelle Highlights der Wissensmacher*innen gebündelt - von "Wissen macht Ah!" (WDR), der "Checker-Welt" (BR) über "Triff..." (KiKA) bis "Löwenzahn" (ZDF).Ab 25.11.: In der als Premiere bei KiKA gezeigten Animationsserie "Mumintal" (ZDF) ist das idyllische Mumintal Schauplatz des erfolgsgekrönten Remakes der Serie "Mumins" aus den 1990er Jahren.ZeitFür aktuelle Informationen, Spiele und Ablenkung auf kika.deIn "Bleibt informiert"-Info-Boxen stehen aktuelle Information von "logo", "PUR+" (beide ZDF) und "neuneinhalb - Deine Reporter" (WDR/ARD) bereit.Neue Spiele zu "PEEKs ZOO" und "WOLF" (beide KiKA) starten im November - täglich wird das Angebot um neuen Content wie Quizze, Bastelanleitungen und Videomaterial erweitert.ZeitFür kikaninchen.deFür Vorschüler*innen bietet kikaninchen.de begleitend zur Highlight-Serie "Lieselotte" (ZDF) ein breites Angebot an Mal- und Beschäftigungsangeboten. Mitte November wird die Brandwelt der "Sesamstraße" (NDR) deutlich ausgebaut.Zur neuen Live-Action-Serie "Stopp!" (KiKA), die am 9. November bei KiKA startet, wird das Online-Angebot erweitert: Wie Protagonistin Klara können Kinder die Zeit anhalten und mit einer Sanduhr spielen.Neue Episoden des Podcasts "Fidisophie - Quatsch- und Querdenken im Baumhaus" (KiKA): Immer freitags gibt es neue Folgen auf kikanichen.de zum Anhören und Download.Bereits ab 2.11. stehen Tipps zum Spielen, Basteln und dem richtigen Verhalten bei Corona wie dem KiKANiNCHEN-Händewasch- und "Bleiben Sie gesund!"-Lied online.ZeitFür KiKA für ErwachseneInformatives rund um die Angebote von KiKA und Spiel-Empfehlungen stehen auf erwachsene.kika.de und im Instagram-Kanal @kikaninchen bereit.Die Angebote werden ab Montag sukzessive veröffentlicht und stetig erweitert. Mehr Informationen finden Sie jederzeit aktuell auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4749522