Der jährliche PCE-Kernpreisindex fiel in den USA im September niedriger aus als erwartet - Der US-Dollar-Index fällt vor der Eröffnungsglocke der Wall Street in Richtung 93,70 - Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stieg im September auf Monatsbasis um 0,2%, berichtete das US Bureau of Economic Analysis am Freitag. Auf Jahresbasis ...

