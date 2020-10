Zum Stichtag 30. September 2020 wurden in österreichischen Fonds Euro 192,6 Mrd. an Vermögen verwaltet, was einen Anstieg um Euro 3,4 Mrd. oder 1,8 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal 2019 bedeutet. Die aufgrund der COVID-19 Pandemie im ersten Halbjahr aufgetretenen Verluste, konnten im dritten Quartal mit einem Plus von Euro 5,4 Mrd. oder 2,9 Prozent verglichen mit dem Vorquartal weiter abgebaut werden; dabei entfielen 107,8 Mrd. Euro auf Alternative Investmentfonds (AIF), ein Plus von Euro 3,0 Mrd. oder +2,8 Prozent, und Euro 84,8 Mrd. auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ein Plus von Euro 2,5 Mrd. oder +3,0 Prozent. Der Großteil der Erholung des Fondsvermögens ist insbesondere auf Kurswertgewinne aber auch auf ...

