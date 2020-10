Der EUR/JPY verlängerte am Freitag seine Abwärtsbewegung zur 121,60 - Weiter südlich liegt der 200-Tage-SMA von 121,15 - Das Verkaufsmomentum des EUR/JPY bleibt zum Ende der Woche gut erhalten und zwingt das Cross am Freitag auf das neue 3-Monatstief von 121,60 zu fallen. Die Wetten auf zusätzliche Verluste steigen weiterhin an, und die Tür für ...

