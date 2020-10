Dr. Jürgen Vutz und Peter Steinbeck wurden beide 1999 in die Geschäftsführung des Familienunternehmens berufen. Nach zwei Jahren übernahm Vutz den Vorsitz des Vorstandes. In über 22 Jahren im Vorstand hat er das Unternehmen maßgeblich geprägt. Durch kontinuierliche Ausrichtung an den Marktbedürfnissen und Weiterentwicklung der Organisation ist W&H in dieser Zeit stark gewachsen: Von einem Umsatzvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...