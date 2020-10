DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. November (45. KW)

=== M O N T A G, 2. November 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Oktober *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q, Dublin *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q, Wien 07:40 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium, Vorstellung (virtuell) des World Energy Outlook *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Corona-Kabinett, Berlin 14:00 DE/Regierungs-PK nach Corona-Kabinett, Berlin 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Vertretern europäischer Thinktanks, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Oktober zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 16:00 US/Bauausgaben September *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q, San Jose 23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon D I E N S T A G, 3. November 2020 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:55 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Essen 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q, Charenton-le-Pont 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 3Q, Heerlen *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q, Metzingen 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 3Q, Aßlar 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober 09:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), Vorstellung einer Studie zur (grünen) Wasserstoffproduktion in Deutschland, Berlin 10:00 DE/Osram Licht AG, ao HV (online) 10:00 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek, Umweltministerin Schulze, Co-Chefin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Schlacke(WBGU), WBGU-Gutachten "Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration", Berlin 11:00 DE/Konrad-Adenauer-Stiftung, Zoom-Konferenz zum Thema: "Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern", Keynote von RWI-Präsident Schmidt 11:00 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Mauderer, Rede (virtuell) beim ZIA Finance Day *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Junge-Union-Vorsitzender Kuban, PK zur Mitgliederbefragung zum CDU-Parteivorsitz, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR 13:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Berlin 13:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Urteil zum Fehmarnbelttunnel, Leipzig 13:30 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnungsstatement zur virtuellen Konferenz zur Besseren Rechtsetzung *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe (per Videokonferenz) 16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede anlässlich der "Spiegel"-Klimakonferenz (per Livestream) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris 18:00 DE/Bewerber um den CDU-Vorsitz Laschet, Merz und Röttgen, Kandidatenrunde, Berlin 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Wahlen in den USA - Märkte/Börsenfeiertag Japan M I T T W O C H, 4. November 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Oktober 06:45 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz; 15:00 Kapitalmarkt-Update), Essen *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK via Livestream), Frankfurt *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen, 09:30 Presse-Telefonkonferenz), Bochum 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Maintal *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q, Dortmund 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate, Essen 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H, London 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September 10:00 DE/VDA-Präsidentin Müller, IG-Metall-Chef Hofmann, Gespräch über die Zukunft der deutschen Automobilindustrie im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags, Berlin 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Online-HV 10:15 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Doorstep zur EU- Videokonferenz "Wirtschaft und Finanzen", Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 5-jährige Grüne Bundesobligation über 5 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 9-monatigen PELTRO *** 12:50 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, BDI-Präsident Kempf und IG-Metall-Chef Hofmann, Statement anlässlich der Industriekonferenz 2020 13:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK nach EU-Videokonferenz "Wirtschaft und Finanzen", Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober *** 14:30 US/Handelsbilanz September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:55 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 20:00 DE/Deutsche Börse AG, Ende der Befragung im Rahmen der Marktkonsultation zur Reform der DAX-Auswahlindizes *** 22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz); 13:45 PK von Bundesfinanzminister Scholz *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Oktober *** - US/Ergebnisse der US-Wahlen - Märkte/Börsenfeiertag Russland D O N N E R S T A G, 5. November 2020 *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate, Birkenfeld *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 3Q, Venlo *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 3Q, Linz 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (15:00 Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Webcast), Unterföhring *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 3Q, Kirchheim/Teck 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 3Q, Lübeck

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig *** 08:00 DE/New Work SE (ehemals Xing SE), Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 08:00 DE/Auftragseingang September *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 3Q *** 08:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Zamudio 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto *** 08:10 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Koblenz *** 08:15 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Online-PK zu "Aufsichtsratsstudie 2020" *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 3Q (16:00 Telefonkonferenz), München 12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) *** 16:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim virtuellen OMFIF-Panel zum Thema: "Monetary and fiscal policy in the face of Covid-19" 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, BDA, BDI, Statement zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen anlässlich der Industriekonferenz 2020, Berlin 16:30 DE/BMWi-Abteilungsleiter Schnorr, Abschlussstatement beim EU Market Surveillance Conference, Berlin *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena - DE/Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Premierminister Jean Castex, Videokonferenz als Antrittsbesuch und Corona, Berlin/Paris F R E I T A G, 6. November 2020 *** 05:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1H, Toyota City *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 4Q (09:00 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), München 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 3Q, Bad Neustadt/Saale 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H, Genf 07:25 AT/AMS AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Schloss Premstätten *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September *** 09:00 CH/Währungsreserven Oktober 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundesagentur für Arbeit, Vorstellung Haushalt 2021, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober *** - ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 9 Monate, Madrid - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch), Griechenland (Moody's), Italien (Moody's), Slowakei (Fitch) S A M S T A G, 7. November 2020 *** - CN/Handelsbilanz Oktober ===

