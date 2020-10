Die Hauptindizes der Wall Street eröffneten im negativen Bereich - Bedeutende Technologieaktien erleiden am Freitag herbe Verluste - Nach beeindruckenden Gewinnen am Donnerstag begannen die wichtigsten Aktienindizes in den USA am letzten Tag der Woche im negativen Bereich. Zum Zeitpunkt des Schreibens verlor der S&P 500 an diesem Tag -0,32% bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...