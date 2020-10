In erster Lesung hat sich jetzt der Bundestag mit der Novelle des EEG befasst. Bei der Debatte wurden die im Vorfeld kritisierten Punkte erwartungsgemäß nur angerissen. Die inhaltliche Arbeit wird nun im Ausschuss für Wirtschaft und Energie fortgesetzt. Parallel zur ersten Lesung hatten sich auch Verbände und Unternehmen erneut zu Wort gemeldet.Kritiker der laufenden EEG-Novelle melden sich seit Wochen vehement zu Wort. Neben Unternehmen, Verbänden und Parteien hatte sich zuletzt auch der Bundesrat in die Diskussion eingeschaltet und in einer Ausschussempfehlung zahlreiche Änderungen verlangt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...