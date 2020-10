DJ Havn Life Sciences unterstützt Psilocybin Forschung in Mannheim.

DGAP-Media / 2020-10-30 / 15:10 *Havn Life Sciences unterstützt Psilocybin Forschung in Mannheim.* *Die Forschungsarbeiten werden von Prof. Dr. Gerhard Gründer geleitet, dem einzigen ausgebildeten Wissenschaftler, der seit den 1970er Jahren eine Studie zur Arbeit mit Psychedelika in Deutschland entwickelt hat.* Die Aktie des Biotechnologieunternehmens *Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0) *bewegt sich aktuell innerhalb eines Handelskorridors zwischen 0,55 Euro und 0,65 Euro in einer engmaschigen Kontraktionszone, die in Kürze durch einen Ausbruch auf der Oberseite verlassen werden könnte. Dies hat auch fundamentale Gründe, denn das unter anderem von der ehemaligen Aphria-Legende Vic Neufeld (Chairman of the Board) geführte Unternehmen glänzt in jüngster Zeit mit einer Vielzahl von positiven Firmenmeldungen, die zeigen, dass die Gesellschaft ihren Weg zum Marktführer im Segment medizinische Pilze beschreitet. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, daß Havn Life Sciences von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada die Genehmigung für den kommerziellen Vertrieb von 6 Gesundheitsproduktformulierungen auf Psilocybin-Basis erhalten hat. Damit eröffnen sich für Havn Life Sciences ganz neue Ertragsperspektiven. *Das Stadium nachhaltiger Profitabilität dürfte deshalb schneller als erwartet erreicht werden. * Mit der erteilten Lizenz kann Havn Life Sciences Psilocybin-Verbindungen gemäß dem Gesetz über kontrollierte Arzneimittel und Substanzen an Universitäten, Forscher und Unternehmen verkaufen. Anfang dieses Jahres wurde Havn Life Sciences schon eine Ausnahme von Section 56 von Health Canada gewährt, um mit der Arbeit an Psilocybin zu beginnen. Die Ausnahmeregelung gemäß Abschnitt 56 gewährt Havn Life die Fähigkeit, Psilocybin zu Forschungszwecken zu besitzen, insbesondere zur Entwicklung von Qualitätskontrollmethoden. *Die Roadmap von Havn Life Sciences ist zudem für die ersten 12 Monate vollständig finanziert. * Havn Life muß erst einmal keine weiteren Kapitalmaßnahmen ergreifen, um das Wachstum zu stemmen. Bis zum ersten Quartal nächsten Jahres soll erheblicher Umsatz generiert werden. Der wirkliche Wettbewerbsvorteil besteht jedoch in der innovativen Forschungsarbeit, die von einem einzigartigen Weltklasse Team durchgeführt wird, um Protokolle für den Anbau von Psilocybin-Pilzen in großem Maßstab zu standardisieren. Dies ist eine bedeutende Marktlücke, und Havn Life Sciences ist das erste Unternehmen, das versucht, diese Lücke zu schließen. *Der Psychedelika-Bereich wird voraussichtlich bis zum Jahr 2024 weltweit auf rund 34,3 Milliarden US-Dollar wachsen.* Havn Life ist das einzige Unternehmen, das an kombinierten Substanzen forscht, die sowohl für Biopharma- als auch für Wellnessformulierungen eingesetzt werden können, um die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Mit der steigenden Nachfrage nach qualitativ besseren Inhaltsstoffen wird Havn Life Sciences natürliche Gesundheitsprodukte entwickeln, die durch Emulsionstechniken und Mischungen von natürlichen Produkten eine verbesserte Bioverfügbarkeit bieten. Wer auf dem niedrigen Kurslevel durch Aktienkauf in das Unternehmen investiert, erhält die Aussicht eine weit überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften zu können. Der frühe Vogel fängt den Wurm - und an der Börse geht es für erfolgreiche Investoren immer um die Kunst, zukünftige Marktmonopolisten bereits in einem _Early Stage Stadium_ identifizieren zu können. Havn Life Sciences könnte solch ein Wert sein! *Aktuelle Meldung: Havn Life Sciences unterstützt Forschungsaktivitäten zu Psilocybin in Deutschland* Das Unternehmen möchte sich durch den Aufbau von weltweiten Netzwerken außerdem einen Wettbewerbsvorteil sichern. In diesem Kontext ist auch die Firmennachricht von heute zu interpretieren. Havn Life Sciences hat sich verpflichtet, die bahnbrechenden Forschungsaktivitäten der MIND Foundation für eine Studie zu Depressionen und Psilocybin zu unterstützen. Havn Life spendet der MIND Foundation deshalb 20.000 US-Dollar für die erste Studie zur Psilocybin-Depression in Deutschland. Das Havn Life-Team beabsichtigt, weiterhin nach entsprechenden Forschungsarbeiten zu suchen, die weltweit durchgeführt werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es von größter Bedeutung ist, die Forschung im Zuge der Entwicklung der Branche zu fördern. Wie Havn Life Sciences konzentriert sich auch die MIND Foundation darauf, zur Aufklärung und Normalisierung von Psychedelika beizutragen. Diese Psilocybin-Studie in Europa wird die globale Forschung erweitern, die ein wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung dieser Branche und der Entwicklung einer neuen Generation von Medizin ist. Die MIND Foundation ist eine europäische gemeinnützige Wissenschafts- und Bildungsorganisation, die die Erforschung von Psychedelika fördert und Schulungsprogramme anbietet. Die Arbeit der Organisation baut auf dem neurobiologischen und psychologischen Potenzial von Psychedelika auf, um die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen in einem klinischen Umfeld zu verbessern. *Die bevorstehende Psilocybin-Depressionsstudie wird von Prof. Dr. Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für psychische Gesundheit in Mannheim geleitet, wo er als Leiter der Abteilung für molekulare Bildgebung fungiert.* Dr. Gerhard ist der einzige Wissenschaftler in Deutschland, der eine Genehmigung für die Arbeit mit Psychedelika erhalten hat. Er ist ein führender Experte auf seinem Gebiet und hat 14 Jahre lang über psychische Störungen und Sucht geforscht. Für die Studie arbeitet Dr. Gerhard mit einer Gruppe von Universitätsmedizinern der Charité Berlin und der MIND-Stiftung zusammen, deren Beirat ein Team von über 20 Wissenschaftlern aus aller Welt umfasst. *Anleger-Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. *Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften.* Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter des BioScience Unternehmens sprechen für sich und bieten Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* Havn Life Sciences befindet sich auf kräftigem Wachstumskurs und ist als _Strong Buy_ einzustufen. *Über Havn Life Sciences * Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen

