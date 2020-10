Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist in dieser Woche massiv eingeknickt. Der erneute Lockdown, "Light" hin oder her, belastet die Märkte. Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets blickt auf nervöse Aktienmärkte in Zeiten von Lockdown, US-Wahl und Berichtssaison. Was er dem DAX und den US-Indizes in dieser Marktlage zutraut, dazu äußert er seine Einschätzungen im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.