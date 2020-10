Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. Was für eine Woche! Die Angst ist zurück an den Märkten, die Börsen rutschen ab. Der Börsenpunk bleibt trotzdem gelassen. Schließlich ergeben sich für Anleger jetzt günstige Einstiegschancen. Womöglich sogar bei SAP? Einstiegschancen gibt es auch bei Nebenwerten. Dafür hat sich der Börsenpunk Verstärkung ins Studio geholt. Michael Schröder zeigt, welche Werte in seinem Real Depot aktuell angesagt sind. Mit einem Klick zu finden unter: https://www.real-depot.de Folgende Aktien werden im Video besprochen: Evolution Gaming (WKN: A2PK19), Tencent (WKN: A1138D), Codemasters (WKN: A2JM6K), Embracer (WKN: A2PS64), Xinyi Solar (WKN: A1JPAH), Procter & Gamble (WKN: 852062), Cyan AG (WKN: A2E4SV), Alteryx (WKN: A2DME9), Nio (WKN: A2N4PB), Xpeng (WKN: A2QBX7), va-Q-tec (WKN: 663668), Manz (WKN: A0JQ5U), IBU-tec (WKN: A0XYHT), SAP (WKN: 716460) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk