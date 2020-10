DJ Scheuer: Gesetz zum autonomen Fahren soll Deutschland zum Vorreiter machen

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland soll nach dem Willen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer weltweit eine Führungsrolle beim autonomen Fahren einnehmen. Das Bundesverkehrsministerium stellte am Freitag einen Gesetzentwurf vor, mit dem Deutschland als erster Staat weltweit Fahrzeuge ohne Fahrer aus der Forschung in den Alltag holen soll. Ziel sei es, bis zum Jahr 2022 Fahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen in den Regelbetrieb zu bringen.

Mit dem vorgeschlagenen Rechtsrahmen sollen autonome Kraftfahrzeuge bundesweit in festgelegten Betriebsbereichen im öffentlichen Straßenverkehr im Regelbetrieb fahren können. "Als erstes Land weltweit holen wir autonome Fahrzeuge aus den Forschungslaboren auf die Straße - und zwar im Regelbetrieb", erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. "Wir wollen jetzt Fahrzeuge, die selbstständig Waren von der Produktion zum Güterverteilzentrum bringen. Genauso wie autonome Autos und Busse, die Fahrgäste sicher und bedarfsgenau transportieren."

Beförderung von Personen und Gütern

Einsetzbar wären diese autonomen Fahrzeuge etwa im Shuttle-Verkehr, zur Beförderung von Personen und/oder Gütern auf der ersten oder letzten Meile sowie als nachfrageorientiertes Angebot in Verkehrsrandzeiten.

Im Gesetzentwurf werden Einsatzszenarien dargelegt, wobei unterschiedliche Anwendungsfälle vorab nicht abschließend geregelt werden sollen. Lediglich örtliche Begrenzungen auf einen festgelegten Betriebsbereich sind vorgesehen. Einzelgenehmigungen, Ausnahmen und Auflagen wie z.B. die Anwesenheit eines ständig eingriffsbereiten Sicherheitsfahrers wären fortan unnötig, so das Ministerium.

Neugeregelt im Gesetz werden etwa die technische Anforderungen an den Bau, die Beschaffenheit und die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit autonomen Fahrfunktionen sowie die Prüfung und die Verfahren für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen durch das Kraftfahrt-Bundesamt. Auch werden die Pflichten der Betreiber von autonomen Fahrzeugen und die Datenverarbeitung geregelt.

Laut Ministerium ist das Gesetz zum autonomen Fahren eine Übergangslösung, bis auf internationaler Ebene harmonisierte Vorschriften vorliegen.

Das Gesetz wird nun mit den anderen Ministerien und mit Verbänden abgestimmt und soll bis Mitte 2021 vom Parlament beschlossen werden.

