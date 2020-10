Mainz (ots) - Woche 45/20Sa., 31.10.3.30 Die schwarze WindmühleBitte streichen: Untertitel So., 1.11.0.05 ZDF-HistoryBitte Ergänzung beachten: Untertitel Mo., 2.11.12.10 drehscheibeBitte Ergänzung beachten: Untertitel Mi., 4.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.00 Uhr beachten:0.00 heute journal update0.15 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.14/HD)Deutschland 2020 0.20 Zwischen Wahn und Wahrheit (VPS 0.15)1.05 Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases (VPS 1.00)2.35 auslandsjournal (VPS 2.30)3.05 ZDFzoom (VPS 3.00)Dunkle Machenschaften 3.50 Zwischen Wahn und Wahrheit (VPS 3.45)(von 0.20 Uhr) 4.35 plan b: Nachhaltig ins Haus (VPS 4.30)5.05- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30 Do., 5.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.45 Uhr beachten:0.45 Filmgorillas0.55 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.54/HD)Deutschland 2020 1.00 Notruf Hafenkante (VPS 0.55)(von 19.25 Uhr) 1.45 Notruf Hafenkante (VPS 1.40)(von 10.30 Uhr) 2.30 SOKO Stuttgart (VPS 2.25)(von 18.00 Uhr) 3.15 SOKO Stuttgart (VPS 3.10)(von 11.15 Uhr) 4.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.55)4.45- drehscheibe (VPS 4.40)5.30 Woche 46/20Mo., 9.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:0.30 heute journal update0.45 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.44/HD)Deutschland 2020 0.50 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.45)Lebenszeichen - Jüdischsein in Berlin 2.10 Bares für Rares (VPS 2.05)3.00 Bares für Rares (VPS 2.55)3.55 Bares für Rares (VPS 3.50)4.45 Leute heute (VPS 4.40)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30 Di., 10.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.45 Uhr beachten:0.45 heute journal update1.00 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.59/HD)Deutschland 2020 1.05 Get Out - Rette deine Haut (VPS 1.00)2.40 Broadchurch III (1) (VPS 2.35)4.10 Masters of Sex (VPS 4.05)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30 Mi., 11.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.45 Uhr beachten:1.45 Murks in Germany2.30 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 2.29/HD)Deutschland 2020 2.35 ZDFzeit (VPS 2.30)Royale Rebellen 3.20 auslandsjournal (VPS 3.15)3.50 ZDFzoom (VPS 3.45)Der europäische Patient 4.35 Frontal 21 (VPS 4.30)5.20- Leute heute (HD/UT)5.30 (von 17.45 Uhr)Deutschland 2020 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Do., 12.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.45 Uhr beachten:0.45 Filmgorillas0.55 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.54/HD)Deutschland 2020 1.00 Heldt (VPS 0.55)1.45 Notruf Hafenkante (VPS 1.40)(von 19.25 Uhr) 2.30 Notruf Hafenkante (VPS 2.25)(von 10.30 Uhr) 3.15 SOKO Stuttgart (VPS 3.10)(von 18.00 Uhr) 4.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.55)4.45 Leute heute4.55- hallo deutschland5.30 ("Deutschland von oben" entfällt.)Woche 49/20Mo., 30.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten:22.15 Montagskino im ZDFDie purpurnen Flüsse - Das Ritual 23.55 heute journal update (VPS 23.50)0.10 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.05)Der perfekte Run 1.45 Friesland - Mörderische Gezeiten (VPS 1.40)3.15 Friesland - Familiengeheimnisse (VPS 3.10)4.45 Leute heute (VPS 4.50)4.55- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30 (Die Wiederholung "Filmgorillas" entfällt.)Di., 1.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 0.45 Uhr beachten:0.45 Die purpurnen Flüsse - Das Ritual(vom Vortag) 2.25 Broadchurch III (4) (VPS 2.20)3.55 Masters of Sex (VPS 3.50)4.50 Leute heute (VPS 4.45)5.05- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30 Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4749795