SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am neuen Hauptstadtflughafen BER erinnert eine Gedenkwand an den Namensgeber Willy Brandt und seinen Einsatz für die Freiheit. Der Ort mit einem Porträt und einem Zitat des früheren Bundeskanzlers und Berliner Regierenden Bürgermeisters wurde am Freitag im Hauptterminal enthüllt, einen Tag vor der geplanten Eröffnung des Flughafens. "Ein Flughafen steht symbolisch für die Freiheit", sagte der heutige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Das gelte auch für die Stadt Berlin.

Offiziell heißt der Neubau Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt. "Ich wünsche mir sehr, dass dieser Flughafen auch im Alltag so heißen wird und nicht einfach BER, sondern Willy-Brandt-Flughafen", sagte Wolfgang Thierse, Kuratoriumsvorsitzender der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.

"Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg", verkündete Thierse, ein Brandt-Zitat vom Tag nach dem Mauerfall 1989 aufgreifend. Zu dessen Folgen zähle auch der neue Flughafen. Dessen Bau habe viele quälende Jahre gedauert. Berliner hätten in dieser Zeit Anfälle von Verzweiflung bekommen können beim Blick in Richtung Schönefeld, sagte Thierse./bf/DP/fba