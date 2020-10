DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 31.10 bis Montag, 2.11 (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 31. Oktober 2020 *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Oktober - DE/Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) - GE/Parlamentswahlen in Georgien S O N N T A G, 1. November 2020 - MD/Präsidentschaftswahlen in Moldawien - FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 9 Monate, Paris M O N T A G, 2. November 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Oktober *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q, Dublin *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q, Wien 07:40 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 51,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 1. Veröff.: 58,0 zuvor: 56,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 53,7 10:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium, Vorstellung (virtuell) des World Energy Outlook *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,1 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Corona-Kabinett, Berlin 14:00 DE/Regierungs-PK nach Corona-Kabinett, Berlin 14:45 DE/Bundesfinanzministerium, Pressebriefing vor der November Eurogruppe/ECOFIN, Berlin 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Vertretern europäischer Thinktanks, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,2 *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Oktober zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 55,6 Punkte zuvor: 55,4 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben September PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q, San Jose 23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon - Folgende SDAX-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + NEUAUFNAHME - Cropenergies + HERAUSNAHME - Rocket Internet ===

