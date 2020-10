Der DAX ist in der laufenden Börsenwoche kräftig unter Druck geraten und hat die monatelange Seitwärtsbewegung nach unten aufgelöst. Am Vortag wurde mit der langfristigen Unterstützungslinie ein möglicher Wendepunkt für den DAX aufgezeigt. Doch wo liegt ein mögliches langfristiges Kursziel bei einem weiteren Kursrutsch?Analyse:Bisher hat die jahrelange Unterstützungslinie im Bereich von 11.400 Punkten gehalten. Der DAX drehte in den Vortagen immer wieder im Bereich von 11.450 Punkten ...

