Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kapitalmärkte stehen abermals ganz im Zeichen von Corona, so die Deutsche Börse AG.Und während am Aktienmarkt diese Woche im großen Stil verkauft worden sei, sei die Anleihenwelt zweigeteilt: Anleger würden auf als sicher geltende Staatsanleihen setzen und sich von allem trennen, was nach Risiko aussehe. ...

