Die Strategen der UOB Group stellten im Quarterly Global Outlook fest, dass der USD/PHP vorerst um die Marke von 48,0 kreisen dürfte. Wichtige Zitate "Wir gehen davon aus, dass der PHP seine Stärke beibehalten und sich in den nächsten Quartalen um 48,0 gegenüber dem USD bewegen wird. "Der PHP nähert sich jedoch "teuren" Bewertungen an, zumindest nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...