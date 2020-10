Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Vereinigten Staaten wird im vierten Quartal 2020 voraussichtlich um 2,2% wachsen, so der jüngste Bericht der Federal Reserve Bank of Atlanta vom GDPNow am Freitag. "Die erste Schätzung des realen BIP-Wachstums im dritten Quartal, die vom US Bureau of Economic Analysis am 29. Oktober veröffentlicht wurde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...