Am Donnerstag hat Polestar weitere technische Probleme seines E-Autos Polestar 2 eingeräumt. Zur Behebung muss teils Hardware getauscht werden. Die Fahrzeuge müssen in die Werkstatt. Inzwischen gibt es drei technische Probleme, die Polestar an unterschiedlich vielen ihrer Fahrzeuge beheben muss. Schon Anfang Oktober hatte Polestar einräumen müssen, dass "eine Softwareabweichung im Batterie-Energiekontrollmodul (besteht), die in sehr seltenen Fällen und ohne Vorwarnung zu einem Antriebsverlust führen kann". Die Fahrzeuge schalten sich während der Fahrt unvermittelt ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...