Mainz (ots) - Im Zustand der Verzweiflung kann Zweckoptimismus ja nicht schaden. Insofern mag man Wirtschaftsminister Altmaier nachsehen, wenn er bei der volkswirtschaftlichen Bilanz des dritten Quartals eher die 8,2 Prozent Wachstum zum Vor-Quartal hervorhebt als das Minus von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie gut oder wie schlecht sich Deutschland vom ersten Lockdown erholt hat, ist aber nach der Entscheidung für den zweiten Lockdown fast schon nicht mehr relevant. Dieses Mal sind zwar die Lieferketten für die Produktion nicht gekappt, darf der Handel weiter öffnen: Das ändert allerdings nichts daran, dass dieser erneute Tiefschlag bereits jetzt die Konsumbereitschaft abgewürgt hat. Die lahmgelegte Gastronomie und Hotellerie, Event- und Messebranche, Fluggesellschaften und Verkehrsbetriebe sind zudem keine Randbereiche der Wirtschaft. So ist die Gefahr einer Rezession nicht gebannt, sondern wieder ganz real. Genauso wie die Aussicht auf eine Entlassungs- und Pleitewelle, die auch weitere zehn Milliarden Staatshilfe nicht aufhalten, sondern nur abbremsen werden. Entscheidend: Der Staat und seine Bürger müssen jetzt alles dafür tun, dass es keinen dritten Lockdown geben wird, der die wirtschaftliche Entwicklung in Europa vollends hinter China und die USA zurückwerfen würde. Und der Regierung muss es trotz Krisenmodus und bevorstehender Bundestagswahl gelingen, strategische Weichen für die Zukunft zu stellen: Digitalisierung, Bildungsoffensive, Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Energieerzeugung, Beschleunigung von Verfahren - all das muss endlich eingeleitet und von der nächsten Bundesregierung vorangetrieben werden.



