Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten, dass sich die kanadische Wirtschaft im August mit einem Anstieg des realen BIP um 1,2% weiter erholt hat. Analysten der National Bank of Canada zufolge wird die wirtschaftliche Erholung angesichts des jüngsten Anstiegs der COVID-19-Fälle in Zukunft vor großen Herausforderungen stehen. Wichtige Zitate: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...