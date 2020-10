Die Zeiten, in denen sich Netflix (WKN:552484) Milliarden von Dollar oder Euro leihen musste, um seine massiven Ausgaben für Inhalte zu finanzieren, neigen sich dem Ende zu. "Unser Bedarf an externer Finanzierung nimmt ab", schrieb das Management zum Abschluss seines Briefes an die Aktionäre zum dritten Quartal. Das Unternehmen prognostiziert nicht nur einen positiven freien Cashflow von 2 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr - hauptsächlich aufgrund der Aussetzung der Contentproduktion - es glaubt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...