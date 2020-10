Obwohl die Aktien in diesem Jahr eine nicht gerade erfreuliche Rendite von minus 6 % erzielt haben, war das Geschäft von Verizon (WKN: 868402) stabil. Dies zeigte sich einmal mehr im dritten Quartal 2020 mit einem Netto-Neuzugang an Mobilfunkteilnehmern und der höchsten Rate an Internet-Neuzugängen seit 2014. Und ein weiterer zweistelliger prozentualer Anstieg des freien Cashflows untermauert, warum man die Aktie so schätzt: die Dividendenrendite von 4,4 %. Drahtlose Kommunikation ist ein Grundbedürfnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...