Auch das Internet of Things benötigt Design. Es handelt sich indes um eine andere, erweiterte Art von Design. Dabei gilt es, eine Handvoll Prinzipien (und Tausende von Kleinigkeiten) zu beachten. Lasst uns an vorderster Stelle die Frage klären, wie der Designbegriff im folgenden Beitrag zu definieren ist. In erster Linie werden wir uns mit dem Design der Benutzererfahrung, also dem sogenannten UX-Design, beschäftigen. Das Internet of Things, das Internet der Dinge, macht es uns indes nicht so leicht, dass wir uns auf diesen Aspekt beschränken könnten. Das Internet of Things ist die ...

