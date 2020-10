Köln (ots) - Wenn am Montag (2.11.20) die neuen Corona-Regeln in Kraft treten und sich das Leben der Menschen massiv ändert, stellt sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eine Stunde lang live den Hörer*innen von WDR 2.Montagmorgen zwischen 8.00 und 9.00 Uhr wird Armin Laschet Fragen beantworten und sich die Sorgen und Probleme der Menschen anhören. Gastgeberin ist WDR 2-Moderatorin Sabine Heinrich.WDR 2 ruft seine Hörer*innen schon jetzt dazu auf, Fragen an den NRW-Ministerpräsidenten einzureichen. Das geht per Nachricht oder Sprachnachricht an die 0221-56789222 oder per Mail an WDR2@WDR.de.WDR 2 ist einer der meistgehörten Radiosender in Deutschland und erreicht in der morgendlichen Primetime mehr als eine Million Menschen. Die Sendung mit dem Ministerpräsidenten wird anschließend auf wdr2.de zum Nachhören bereitstehen.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4749996