die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegen mittlerweile deutlich über den Höchstständen, die im März bzw. April erreicht wurden. Auch ist keine Verlangsamung der Ansteckungen erkennbar, so dass der Teil-Lockdown kommt. Dieser bringt aber einen erneuten, ordentlichen Dämpfer für die Wirtschaft mit sich und könnte auch zu einem deutlichen Verlust von Arbeitsplätzen führen.

Kein Wunder also, dass die Anleger an den Aktienmärkten geradezu panikartig verkaufen. Damit stellt sich die Frage, ob sich bereits ein Einstieg lohnt. Aus technischer Sicht hat der DAX mit dem Unterschreiten der Region um 12300 Punkte ein Trendwendesignal generiert, das zunächst auf eine weitere Abschwächung hindeutet. Dabei zeigt sich die Region um rund 11500 Punkten als temporäre Unterstützung.

Ein weiterer Kursrückgang sollte aber nicht überraschen. Dabei richtetsich der Blick auf die Region um etwa 10.800 Punkte und damit auf das Niveau, das vor der letzten US-Wahl einen markanten Widerstand darstellte. Nach dem Sieg Donald Trumps ging es an den Aktienmärkten steil nach oben, was besonders auf sein zuvor angekündigtes Steuersenkungsprogramm zurückzuführen war.

Diesmal ist der Ausblick nicht so gut. Schließlich möchte Trump einen Verlust juristisch anfechten und dürfte dem Land für weitere Wochen einen unsicheren Zustand bescheren. Genau das ist es aber, was die Börse nicht gerne hat und so würde eine knappe Niederlage Trumps wohl zu einem erneuten negativen Impuls führen. So sollten auch Notierungen um etwa 10.000 Punkten nicht ausgeschlossen werden.

