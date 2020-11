Diese Woche hat mit steigenden Infektionszahlen, weltweiten Lockdown-Maßnahmen und teilweise schwachen Quartalszahlen den Anlegern in Erinnerung gerufen, dass die Krise doch noch nicht ausgestanden ist. So beläuft sich der Verlust in der letzten Oktoberwoche für den DAX auf 8,6 %. Das Robert Koch-Institut rechnet damit, dass eine umfassende Impfung der Bevölkerung erst 2022 möglich ist. Zwar haben sich die Aktienkurse durch die Maßnahmen der Notenbanken und Staaten in Rekordzeit vom Börsencrash ...

