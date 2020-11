Köln (ots) -3-2-1-Zero: Das Klassenzimmer fliegt durch das All, das Mittagessenkommt aus dem 3D-Drucker, Mädchen können endlich Jungs verstehen (undumgekehrt). Um Visionen für das Leben in der Zukunft geht es bei der14. ARD-Kinderradionacht am Freitag, 27. November 2020. WDR "KiRaKa"auf WDR 5 sendet dann zusammen mit acht weiteren ARD-Kinderradios von20.05 - 1.00 Uhr.Besonders Familien sind eingeladen - zum Zuhören und Mitmachen. Inder Sendung geht es in Lesungen, Reportagen, Comedy und einemHörspiel zum Mitraten um Utopien, Träume, Technik und alles, wassonst noch mit Zukunft zu tun hat: Was werden wir essen, was werdenwir tragen und wie wollen wir leben?Kinderradionacht in diesem Jahr ohne Wachbleibe-Parties in SchulenSo sehr sie viele Kinder ins Herz geschlossen haben: Die aus denVorjahren gewohnten Wachbleibe-Partys in Schulen, Vereinen oderBibliotheken wird es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben.Dennoch können sich Schulklassen aktiv an der Sendung beteiligen -per Telefon oder Eintrag ins Online-Gästebuch kann jede*r mit dabeisein.Anmelden können sich bereits jetzt alle auf kinderradionacht.de, woin den kommenden Wochen immer mehr über die Pläne für die fünfSendestunden verraten wird. Dort finden die Besucher*innen ab sofortauch das umfangreiche Mitmachheft zur ARD-Kinderradionacht, mitzahlreichen Ideen, Basteltipps, Rezepten und Deko-Vorschlägen sowieden Flyer zur Sendung. Die ersten 50 angemeldeten Schulen erhaltenein Medienpaket mit Büchern und ARD-Kinderhörspielen.Sendehinweis: "Auf in die Zukunft - die ARD Kinderradionacht träumtvon morgen", am 27. November 2020, 20.05 - 1.00 Uhr. Die Sendung isteine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Kinderradioredaktionen unterFederführung des WDR und wird bundesweit übertragen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4750387