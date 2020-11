Die Zukunft des Designs liegt weniger im Visuellen als im Individuellen. Wir müssen unsere Designs atomisieren, damit sie überall funktionieren. Als Design noch opulent, wenn auch nicht zwangsläufig schön war Was waren das doch paradiesische Zeiten. Designer gestalteten für ein rechteckiges Seitenformat und stritten allenfalls darüber, ob sie nun für 800 x 600 oder 1.024 x 768 Pixel optimieren sollten. Fähigkeiten, die die Browser nicht hatten, wurden per Plugin (Flash, Java und Dutzende weitere) nachgerüstet. So war das Web schon vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...