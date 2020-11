Im November-Lockdown werden Gastronomie und Hotellerie gesperrt. Die Betriebe sollen mit 80 Prozent des Umsatzes vom vorigen November entschädigt werden. "Wir arbeiten mit Hochdruck an den Details", teilte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Sonntag mit. "Sie werden so schnell wie möglich vorgelegt." Angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen sei der zweite Lockdown alternativlos, ...

