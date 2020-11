DJ Walmart bietet nach nur einem Tag Waffensortiment wieder an

Von Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat angekündigt, nach nur einem Tag Pause, Schusswaffen und Munition wieder auf den Verkaufsflächen seiner US-Läden aufzustellen. Eine zuvor getroffene Entscheidung wurde damit wieder rückgängig gemacht. Sie war getroffen worden, um mögliche Plünderungen zu verhindern.

"Nachdem Anfang dieser Woche zivile Unruhen zu Schäden an mehreren unserer Geschäfte geführt hatten, baten wir die Geschäfte im Einklang mit den Maßnahmen, die wir im Laufe des Sommers ergriffen hatten, mit großer Vorsicht darum, Schusswaffen und Munition aus den Verkaufsflächen an einen sicheren Ort im hinteren Teil des Geschäfts zu bringen", sagte das Unternehmen am Freitag und weiter: "Weil die aktuellen Vorfälle geographisch isoliert geblieben sind, haben wir die Entscheidung getroffen, heute mit der Rückführung dieser Produkte auf die Verkaufsfläche zu beginnen".

