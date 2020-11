Imola - Der Rennstall Mercedes hat sich beim Formel-1-Rennen in Imola vorzeitig zum siebten Mal in Folge den Konstrukteurstitel gesichert. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton gewann den Großen Preis der Emilia-Romagna, sein Teamkollege Valtteri Bottas wurde Zweiter.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

DAIMLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de