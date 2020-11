Halle (ots) - Ein gutes Bild hat die CDU bei alldem jedoch nicht abgegeben. Mit der nun gefundenen Lösung jedenfalls wird die Verschiebung im Nachhinein unnötig. Der Parteivorstand, der sie einstimmig beschlossen hat, wurde an der Nase herumgeführt. In digitaler Form hätte sich auch der Dezembertermin halten lassen. Gut ist es in jedem Fall, wenn die CDU im Januar zu einer Entscheidung in der Chef-Frage kommt - sofern das Führungsdrama dann endlich mal ein Ende hat. Gesagt ist das allerdings noch nicht. Sieger und Verlierer werden sich dazu unterhaken müssen. Das war allerdings bisher nicht jedermanns Sache bei diesem Kandidatenrennen.



