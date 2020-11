Die insgesamt in der Schweiz vermarktete Menge an Pflanzenschutzmitteln lag im Jahr 2019 unter 2000 Tonnen. Das zeigt eine Statistik des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) über den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln im Zeitraum von 2008 bis 2019, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com Im Jahr 2019 wurden insgesamt 1950 Tonnen...

