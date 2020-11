Die Apple-Aktie hat sich in den letzten zwölf Monaten trotz Corona-Krise sehr positiv entwickelt. Langfristig dürfte die Entwicklung des Anteilsscheins jedoch enttäuschen, glaubt eine neue Studie.? Apple-Aktie mit starker Performance in den letzten 12 Monaten? Dimensional Fund Advisors warnt vor enttäuschender langfristiger Performance? In den Top 10 bleibt wenig Luft nach obenFür den Anleger-Liebling Apple lief es in den vergangenen zwölf Monaten rund - und das trotz anhaltender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...