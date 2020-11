FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu CDU/Parteitage/Pandemie-Zeiten

Niemand in der CDU kann wollen, dass das Interregnum und die Diadochenkämpfe bis zum Frühjahr anhalten. Doch muss noch geklärt werden, in welcher Form der Parteitag im Januar stattfinden kann. Eine digitale Abstimmung ist nach geltender Gesetzeslage nicht möglich. Das könnte und sollte geändert werden. Dazu wäre die Zustimmung anderer Parteien nötig. Deren Entscheidungsprozesse leiden, wie die verschobenen Parteitage der SPD, der Linken und der Grünen zeigen, ebenfalls unter der Pandemie. Alle im Bundestag vertretenen Parteien sollten ein Interesse daran haben, ihr Führungspersonal termingerecht und gerichtsfest wählen zu können. Freilich wird es auch die Versuchung geben, der CDU nicht so schnell aus der Patsche zu helfen. Im März beginnt das "Superwahljahr" mit Landtagswahlen. Auch in denen geht es um die Macht.