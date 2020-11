WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu den US-Präsidentschaftswahlen:

In Donald Trumps Welt ist richtig, was ihm nutzt. Der bislang größte Deal, den er vorbereitet, ist seine Wiederwahl mit allen Mitteln. Jedes Wahlergebnis, das diesem Ziel widerspricht, wird er als Fake-News ablehnen. . Das Instrument dazu, hat er bereits benannt: den 12. Zusatzartikel zur Verfassung. Gewinnt Biden in Swing States mit republikanisch kontrollierten Parlamenten ., kann er behaupten, die Wahl sei ihm mit gefälschten Stimmzetteln gestohlen worden . Damit können die Republikaner eine Mehrheit für Biden im Electoral College blockieren. . Anschließend muss der Kongress entscheiden, ob diese Wahlleute gezählt werden. . Trotz eines Vorsprungs der Demokraten von 232 zu 197, verfügen die Republikaner über eine Mehrheit von 26 zu 22 bundesstaatlichen Delegationen. . Im Zweifel kann der von den Republikanern dominierte Supreme Court dieses Verfahren gegen jeden Widerstand der Demokraten bestätigen./yyzz/DP/mis