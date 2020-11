BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zum US-Wahlkampf und die Europäer:

Nun gibt es die Hoffnung, dass Biden alles anders macht, dass Nordamerika wieder ein bisschen näher rückt - und die Europäer dadurch auch wieder aufgewertet werden. Doch auch wenn niemand das offen sagen will, in dem Team, das Bidens Wechsel ins Weiße Haus plant, sieht man wenig Handlungsbedarf. Biden sieht seine Aufgabe angesichts der Pandemie und der Zerrissenheit des Landes vor allem innenpolitisch, man merkte das im Wahlkampf, Außenpolitik spielte kaum eine Rolle. Aber es gibt auch inhaltliche Überschneidungen. Die Beurteilung der Rolle Amerikas in der Welt, die Gefahreneinschätzung unterscheidet sich zwischen den Lagern nicht so sehr. Trumps aggressive Handelspolitik, die Erhebung von Zöllen oder auch nur das Drohen damit, wird vom Team Biden durchaus als Erfolg gesehen. Wie Trump wird sich auch Biden auf das Verhältnis zu China fokussieren. Wegen seiner ökonomischen und wachsenden politischen Macht kann China den USA gefährlich werden, wie es die Sowjetunion nie werden konnte./yyzz/DP/mis