Medienmitteilung

Cicor trauert um Verwaltungsratspräsident Heinrich J. Essing

Bronschhofen, 2. November 2020 - Der Verwaltungsrat der Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange: CICN) hat die schmerzliche Pflicht darüber zu informieren, dass der bisherige Präsident des Verwaltungsrats, Heinrich J. Essing, unerwartet verstorben ist.

Heinrich J. Essing war seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats von Cicor und präsidierte diesen seit 2015. Während seiner Amtszeit hat er die Entwicklung von Cicor zu einem wachstumsstarken und profitablen Unternehmen wesentlich geprägt. Dabei hat Cicor insbesondere von seinen Verbindungen zu internationalen Finanzinstitutionen wie auch seiner Expertise in Immobilienangelegenheiten profitiert.

Mit Heinrich J. Essing verliert Cicor einen äusserst loyalen und engagierten Verwaltungsratspräsidenten und einen überaus geschätzten Menschen.

Für die verbleibende Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wird der bisherige Vizepräsident, Robert Demuth, das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernehmen. Der weitere Geschäftsverlauf und die strategische Ausrichtung der Cicor Gruppe bleiben somit unbeeinflusst.

Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden der Cicor Gruppe sprechen den Angehörigen von Heinrich J. Essing ihr aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aus und werden ihn als engagierten Verwaltungsratspräsidenten in dankbarer Erinnerung behalten.

Kontakt:

Robert Demuth Alexander Hagemann Präsident des Verwaltungsrats CEO Tel. +41 71 913 73 00 Tel. +41 71 913 73 00 Email: media@cicor.com Email: media@cicor.com

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.