Biden oder doch Trump?Hamburg - Am Dienstag, den 03. November 2020 findet die Präsidentschaftswahl in den USA statt. Für die Republikaner kandidiert erneut Donald Trump, Joe Biden tritt für die Demokraten an. Die Statista-Infografik zeigt, wie die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten abläuft. Am "Election Day" wählen die wahlberechtigten US-Bürgerinnen und -bürger zunächst die Wahlmänner und -frauen...

Den vollständigen Artikel lesen ...