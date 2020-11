Die neue Börsenwoche beginnt in Asien eigentlich relativ freundlich. Dank relativ guter Konjunkturdaten aus China geht es mit einigen wichtigen Leitindizes deutlich nach oben. Die Ölpreise können von dieser guten Stimmung allerdings wieder einmal nicht profitieren. So verbilligen sich WTI- und Brent-Öl im frühen Handel um jeweils weitere drei Prozent. Damit wurden nun neue 5-Monats-Tiefs markiert.Neben den anhaltenden Sorgen darüber, dass die zur Preisstabilisierung so wichtigen Förderkürzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...