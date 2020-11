DJ EU lässt Roche-Mittel Tecentriq-Kombination zur Leberkrebs-Behandlung zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche kann einen Zulassungserfolg in der Krebsbehandlung verbuchen. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, hat die EU-Kommission Tecentriq (Atezolizumab) in Kombination with Avastin (Bevacizumab) zur Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem oder nicht resezierbarem Leberzellkarzinom (HCC), die keine vorherige systemische Therapie erhalten haben, zugelassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 01:25 ET (06:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.