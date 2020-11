02.11.2020 - Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) machte mit den gemeldeten Transaktionsvolumina für das Q3 neugierig auf die bilanziellen Wirkungen der 30% plus bei EUROPACE, plus 42% der bewerteten Immobilien auf Value AG's Plattform, Dr. Klein - Vertrieb Retailkunden - ein Plus von 24%. Besonders stark das Wachstum des Genossenschaftssektors auf Europace mit plus 85%, gefolgt von den Sparkassen mit plus 33%. Diese Zahlen haben sich dann auch in den operativen Ergebnissen der Hypoport-Gruppe widergespiegelt - nur der gewinn bleibt zurück wg. Wachstumsfinanzierung, sagt man:. Die Hypoport-Gruppe ...

