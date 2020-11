Nach den neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) meldete Deutschland am Montag 12.097 neue Coronavirus-Infektionen, die niedrigste Zahl seit sechs Tagen, was vor allem auf geringere Tests am Wochenende zurückzuführen ist. Die Gesamtzahl beläuft sich nun auf 545.027, während der "Lockdown-Light" diesen Montag anläuft. Am Sonntag stieg die Gesamtzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...