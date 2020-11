Der Start in die neue Handelswoche war volatil, doch die überwiegende Mehrheit der Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region notiert in der Gewinnzone. Der HSBC China PMI zeigte, dass die Fabrikaktivität so schnell wie seit zehn Jahren nicht mehr gewachsen ist. Der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi sind die größten Outperformer und gewinnen jeweils um die 1,40% an Wert. ...

