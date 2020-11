Es wird eine spannende Handelswoche, keine Frage. Am Dienstag wählen die Amerikaner ihren neuen Präsidenten und Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden geben im Endspurt des Wahlkampfes noch einmal Vollgas. Die Märkte präsentieren sich in diesem Umfeld nervös, hinzu kommen immer neue Rekorde bei den Infektionszahlen und weltweit drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Der DAX tendierte im vorbörslichen Handel am Montag etwas freundlicher bei 11.583 Zählern (+0,2%). ...

